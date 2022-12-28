Вице-президент «Шахтёра»: хотим продать Мудрика за сумму, близкую к трансферу Грилиша

Вице-президент «Шахтёра» Карло Николини прокомментировал отказ украинского клуба продать своего игрока Михаила Мудрика в «Арсенал» за € 65 млн.

«60 миллионов евро недостаточно для подписания Мудрика. Наш директор сказал, что нам нужна сумма, близкая [скорее] к той, которую «Ман Сити» заплатил за Грилиша, нежели которую «Ман Юнайтед» отдал за Антони. Только в таком случае мы продадим Мудрика. А предложения в размере 40 миллионов евро мы и вовсе никогда не рассматривали», — приводит слова Николини Сalciomercato.it.

Мудрик выступает за украинскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Михаил провёл восемь матчей в составе национальной команды.

Новость по теме «Челси» объявил о подписании игрока «Мольде» Фофана

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?