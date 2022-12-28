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Стал известен срок контракта Ильи Лантратова с «Локомотивом»

Стал известен срок контракта Ильи Лантратова с «Локомотивом»
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Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов подпишет контракт с «Локомотивом» сроком на 3,5 года, до лета 2026-го. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что «Локомотив» договорился о трансфере 27-летнего вратаря с «Химками». Лантратов подпишет контракт с железнодорожниками в ближайшие дни, после чего отправится в отпуск.

«Химки» получат за игрока минимальную компенсацию и процент от будущей перепродажи.

В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Химками» был рассчитан до лета 2025 года.

«Химки» занимают 15-е место с турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 12 очков после 17 сыгранных матчей. «Локомотив» расположился на 14-й строчке с 13 набранными баллами в 17 играх.

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