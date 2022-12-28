Аршавин: мне посоветовали становиться глухослепонемым, когда спрашивают про Fan ID

Бывший футболист, а ныне заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об отношении к введению на стадионе сине-бело-голубых карты болельщика.

«С каким чувством жду внедрения карты болельщика на «Газпром-Арене»? Во-первых, для клубов с большим числом болельщиков это станет серьёзной проблемой, доходы упадут. Во-вторых, недавно один человек, который желает мне добра, сказал: «Когда тебя будут спрашивать про карту болельщика, ты должен стать глухослепонемым». Добавить нечего», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Карта болельщика или Fan ID — электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя, необходимый для посещения матчей РПЛ во всех городах и на всех стадионах РПЛ с декабря 2022 года.