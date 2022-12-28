Месси зажёг в ночном клубе родного города после победы на чемпионате мира
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси отпраздновал победу на прошедшем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в ночном клубе родного города Росарио.
Аргентинский форвард посетил один из ночных клубов родного города во время рождественских праздников, где продолжил празднование триумфа на ЧМ.
Напомним, сборная Аргентины выиграла свой первый с 1986 года чемпионат мира, победив в финале национальную команду Франции в серии пенальти со счётом 4:2. Основное время финальной встречи закончилось со счётом 2:2, дополнительное — 3:3. Лионель Месси, который являлся капитаном аргентинской команды на турнире, записал на свой счёт семь голов и три голевые передачи в семи матчах турнира, в том числе дубль в финале.
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
21:26
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:38
-
20:34
-
20:29
-
20:22
-
20:10
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:38
-
19:27
-
19:18
-
19:18
-
19:07
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:11
-
18:09
-
17:48
-
17:44
-
17:39
Партнерский контент