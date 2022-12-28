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Месси зажёг в ночном клубе родного города после победы на чемпионате мира

Месси зажёг в ночном клубе родного города после победы на чемпионате мира
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси отпраздновал победу на прошедшем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в ночном клубе родного города Росарио.

Аргентинский форвард посетил один из ночных клубов родного города во время рождественских праздников, где продолжил празднование триумфа на ЧМ.

Напомним, сборная Аргентины выиграла свой первый с 1986 года чемпионат мира, победив в финале национальную команду Франции в серии пенальти со счётом 4:2. Основное время финальной встречи закончилось со счётом 2:2, дополнительное — 3:3. Лионель Месси, который являлся капитаном аргентинской команды на турнире, записал на свой счёт семь голов и три голевые передачи в семи матчах турнира, в том числе дубль в финале.

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