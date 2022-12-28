Сенников — о Пиняеве и Глушенкове в «Локо»: нужны защитники, а берут атакующих футболистов
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о переходе в стан железнодорожников Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из самарских «Крыльев Советов».
«Хорошее приобретение. Теперь всё зависит от них. Будет непросто бороться за основной состав, потому что в «Локомотиве» собраны хорошие игроки. Не факт, что они ещё будут играть. Но они перспективные.
Я вообще считаю, что «Локомотиву» больше нужны защитники, а берут атакующих футболистов. Самое главное, чтобы раскрылись», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Также «Локомотив» может подписать голкипера «Химок» Илья Лантратова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок подпишет контракт с московским клубом до лета 2026 года.
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