«Монако» обыграл на выезде «Осер». Головин отдал голевой пас

Сегодня, 28 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Монако» и «Осер». Команды играли на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 30-й минуте счёт в игре открыл М'Байе Ньянг. Он реализовал пенальти. В добавленное к первому тайму время Виссам Бен-Йеддер забил «с точки». На 58-й минуте игрок монегасков Элисс Бен-Сегир забил второй гол своей команды, ему ассистировал Головин. На 68-й минуте Юссуф Фофана отправил мяч в свои ворота, а в конце основного времени Бен-Сегир оформил дубль и принёс команде Филиппа Клемана победу.

«Монако» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков за 16 туров. «Осер» расположился на 17-м месте, набрав 13 баллов за 15 матчей.