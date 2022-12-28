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«Монако» обыграл на выезде «Осер». Головин отдал голевой пас

«Монако» обыграл на выезде «Осер». Головин отдал голевой пас
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Сегодня, 28 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Монако» и «Осер». Команды играли на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 30-й минуте счёт в игре открыл М'Байе Ньянг. Он реализовал пенальти. В добавленное к первому тайму время Виссам Бен-Йеддер забил «с точки». На 58-й минуте игрок монегасков Элисс Бен-Сегир забил второй гол своей команды, ему ассистировал Головин. На 68-й минуте Юссуф Фофана отправил мяч в свои ворота, а в конце основного времени Бен-Сегир оформил дубль и принёс команде Филиппа Клемана победу.

«Монако» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков за 16 туров. «Осер» расположился на 17-м месте, набрав 13 баллов за 15 матчей.

Франция - Лига 1. 16-й тур
28 декабря 2022, среда. 19:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
2 : 3
Монако
Монако
1:0 Ньянг – 30' (пен)   1:1 Бен-Йеддер – 45+2' (пен)   1:2 Бен-Сегир – 58'   1:3 Фофана – 68' (автогол)   1:4 Бен-Сегир – 85'
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