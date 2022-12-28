«Раз за разом доказывать, что Москва красно-белая». «Спартак» представил новогодний ролик

Московский «Спартак» на своём YouTube канале представил новогодний видеоролик, в котором снялись трое игроков действующего состава красно-белых: нападающие Квинси Промес и Александр Соболев, а также полузащитник Павел Мелёшин, а также экс-спартаковец Никита Баженов.

В начале ролика футболисты читают поздравительные письма болельщиков. В них Мелёшину пожелали радовать маму и папу, который является бывшим игроком красно-белых, Промесу — забить 200 голов за «Спартак», Соболеву — оформить первый хет-трик на домашнем стадионе москвичей, а Баженову — «раз за разом доказывать, что Москва красно-белая». После этого Мелёшин исполняет мечту болельщика «Спартака», работающего на заправке спонсора москвичей, и дарит ему новогодний свитер по просьбе сына фаната.