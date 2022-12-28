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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Реала» после провала с трансфером Коди Гакпо

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Реала» после провала с трансфером Коди Гакпо
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«Манчестер Юнайтед» не отказался от планов по приобретению атакующего игрока после ухода главной трансферной цели, Коди Гакпо, в «Ливерпуль». Как сообщает Sport.es, теперь «красные дьяволы» попытаются подписать вингера мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Так как контракт испанца со «сливочными» истекает летом 2023 года, он уже с 1 января может вести переговоры с другими клубами о бесплатном переходе по окончанию сезона. Однако манкунианцы хотели бы подписать футболиста зимой, в связи с чем мадридцы потребуют компенсацию за своего игрока.

Сам Асенсио недоволен своим положением в «Реале», так как ранее руководство отказалось удовлетворять его требования по заработной плате. Часть тех денег, которые «Манчестер Юнайтед» планировал отдать за Гакпо, теперь могут помочь профинансировать переход Асенсио.

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