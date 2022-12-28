«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Реала» после провала с трансфером Коди Гакпо

«Манчестер Юнайтед» не отказался от планов по приобретению атакующего игрока после ухода главной трансферной цели, Коди Гакпо, в «Ливерпуль». Как сообщает Sport.es, теперь «красные дьяволы» попытаются подписать вингера мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Так как контракт испанца со «сливочными» истекает летом 2023 года, он уже с 1 января может вести переговоры с другими клубами о бесплатном переходе по окончанию сезона. Однако манкунианцы хотели бы подписать футболиста зимой, в связи с чем мадридцы потребуют компенсацию за своего игрока.

Сам Асенсио недоволен своим положением в «Реале», так как ранее руководство отказалось удовлетворять его требования по заработной плате. Часть тех денег, которые «Манчестер Юнайтед» планировал отдать за Гакпо, теперь могут помочь профинансировать переход Асенсио.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов: