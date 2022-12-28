Беллингем склоняется к переходу в «Реал»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, которым интересуются топ-клубы английской Премьер-лиги, склоняется к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, англичанин хочет подписать контракт с мадридским «Реалом», несмотря на большой интерес со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Мадридцы прекрасно понимают, что им придётся заплатить не менее € 120 млн, чтобы убедить дортмундскую «Боруссию» продать игрока. «Бланкос» всегда ставили 19-летнего англичанина на первое место в своих трансферных приоритетах, несмотря на то, что недавние сообщения связывали клуб с Энцо Фернандесом.
В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На ЧМ-2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.
- 28 декабря 2022
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