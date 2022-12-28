Эриксен: Рашфорд вернулся в «МЮ» в хорошей форме. Хочу помочь ему играть в том же духе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Маркусе Рашфорде, который сумел отличиться в игре с «Ноттингем Форест» (3:0), а также отдать результативную передачу.

«Маркус [Рашфорд] играл очень хорошо, и, к счастью, я ещё ни разу не присутствовал на поле в те дни, когда он показывал плохую игру. Хочу помочь ему продолжать играть в том же духе. Он выглядит нацеленным на ворота и уверенным, и вы можете почувствовать это, когда он идёт вперёд. Это чувствуется, и когда ты на стадионе, и когда находишься рядом с ним — и это приятно. Надеюсь, он продолжит в том же духе.



Вы можете видеть, что он вернулся довольно уверенным. Конечно, я видел не так много его игр за сборную Англии, но он вернулся в хорошей форме, и, к счастью, привнёс это в «Юнайтед», — приводит слова Эриксена Manchester Evening News.

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