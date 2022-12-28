Холанд выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Лидс Юнайтед»

Сегодня, 28 декабря, состоится матч в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Манчестер Сити». Комнды будут играть на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:

«Лидс Юнайтед»: Илан Меслье, Расмус Кристенсен, Робин Кох, Лиам Купер, Паскаль Стрёйк, Адам Форшоу, Марк Рока, Бренден Ааронсон, Сэм Гринвуд, Вильфред Ньонто, Родриго.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Рико Льюис, Джон Стоунз, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» провёл 14 матчей в этом сезоне АПЛ. В них команда Хосепа Гвардиола набрала 32 очка. Манчестерская команда располагается на третьем месте в английском национальной первенстве. «Лидс Юнайтед» находится на 15-й строчке. «Павлины» набрали 15 очков в 14 играх чемпионата и занимают 15-ю строчку в английской Премьер-лиге. Лидирует «Арсенал», набравший 40 очков в 15 матчах АПЛ. «Ньюкасл» с 33 очками, набранными в 16 встречах, занимает второе место.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.