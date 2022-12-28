Гакпо прибыл в Англию для медосмотра
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Полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо, недавно перешедший в мерсисайдский клуб из голландского ПСВ, прибыл в Англию для прохождения медосмотра. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, если он успешной пройдёт медосмотр, то голландец может дебютировать в составе команды Юргена Клоппа 2 января в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».
Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах в составе сборной Нидерландов и забил три гола. На клубном уровне нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Нидерландов, забил девять голов и отметился 12 результативными передачами.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Юргене Клоппе
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