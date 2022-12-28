«Манчестер Юнайтед» хочет взять Альваро Морату в аренду

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиск игрока, способного сыграть на позиции «девятки» после ухода португальского форварда Криштиану Роналду. Как сообщает Sport.es, в сферу интересов клуба попал нападающий «Атлетико» Альваро Мората.

По сведениям источников, «красные дьяволы» хотели бы взять 30-летнего испанца в аренду до конца сезона. Также англичане готовы рассмотреть кандидатуру другого игрока «матрасников» — Жоау Феликса, которого клуб хочет отдать в аренду до лета.

В текущем сезоне Альваро Мората провёл за «Атлетико» 20 официальных матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Также на счету форварда три мяча и один голевой пас на чемпионате мира в Катаре.

Танец игроков сборной Испании: