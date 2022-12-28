«Манчестер Сити» предложил вингеру «Милана» Леау зарплату в € 12 млн в год

«Манчестер Сити» начал предварительные переговоры с окружением вингера «Милана» Рафаэла Леау. Как сообщает Football Italia, «горожане» встретились с отцом игрока, который является его агентом, и сделали предложение по заработной плате в размере € 12 млн за сезон, что вдвое больше, чем могут предложить «россонери».

Контракт игрока с «Миланом» заканчивается летом 2024 года. Руководство клуба не планирует ожидать окончания соглашения и продаст игрока в случае, если тот не продлит контракт. Согласно различным источникам, итальянцы будут готовы отпустить Рафаэла в новый клуб за сумму свыше € 100 млн.

Леау провёл за «Милан» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Также у игрока два гола за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре.

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