Вингер «Реала» Мариано Диас останется в клубе до конца сезона

Крайний нападающий «Реала» Мариано Диас не уйдёт в зимнее трансферное окно и останется в команде до конца сезона. Как сообщает Football Espana, ни один клуб не смог удовлетворить запросы «сливочных» за игрока, который всего четыре раза появился на поле в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги.
В связи с этим Диас останется в клубе до лета 2023 года, после чего истечёт срок его соглашения, и он покинет клуб на правах свободного агента. Одним из претендентов на 29-летнего футболиста является «Вулверхэмптон». Главный тренер «волков» Хулен Лопетеги ранее работал с ним в стане мадридского клуба, и сейчас специалист хотел бы воссоединиться с бывшим подопечным.
Диас перешёл в «Реал» в 2018 году и провёл за клуб за это время всего 46 матчей в испанском чемпионате. В этом сезоне он принял участие в четырёх матчах, выходя лишь на замену ближе к концу игрового времени.
Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»
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