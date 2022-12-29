Коди Гакпо прокомментировал свой переход в «Ливерпуль»
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Нападающий Коди Гакпо поделился комментарием после официального объявления о переходе в стан «Ливерпуля».
«Я чувствую себя очень хорошо, я действительно рад находиться здесь. С нетерпением жду начала тренировок и возможности начать играть за этот удивительный клуб. Я думаю, что это отличная команда для меня, чтобы прийти и попытаться продемонстрировать, на что я способен, помочь клубу добиться ещё больше прекрасных моментов, которые были в прошлые годы.
Я думаю, что этот клуб отлично подходит для моего дальнейшего развития. Здесь собраны отличные игроки, у которых я могу многому научиться», — приводит слова нидерландского форварда официальный сайт мерсисайдцев.
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