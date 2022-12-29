Холанд — первый игрок в топ-5 лигах с как минимум 20 голами в текущем сезоне
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым футболистом в топ-5 национальных чемпионатов Европы, забившем как минимум 20 голов в текущем сезоне.
Форвард манчестерского клуба оформил голевой дубль в ворота «Лидса» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиге, записав тем самым на свой счёт 19-й и 20-й голы соответственно.
Ближайшие преследователи Холанда в гонке бомбардиров в топ-5 лиг отметились лишь 13 забитыми мячами. Это нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн и форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. По 12 раз поразить ворота соперников смогли игрок немецкого «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку и футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В итальянской Серии A ни один игрок не смог забить 10 голов.
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