«Манчестер Сити» обыграл «Лидс Юнайтед» благодаря дублю Холанда
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Встречу обслуживал главный арбитр Стюарт Атвелл. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.
Первый гол в матче на 45+1-й минуте забил полузащитник гостей Родриго Эрнандес. Позднее, на 51-й и 64-й минутах, дважды отличился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Оба раза ему ассистировал Джек Грилиш. «Лидс» ответил только голом защитника Паскаля Стрёйка на 73-й минуте.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков после 15 матчей. «Лидс Юнайтед» (15) располагается на 15-й строчке. Лидирует «Арсенал» (40).
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