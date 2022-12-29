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«Манчестер Сити» обыграл «Лидс Юнайтед» благодаря дублю Холанда

«Манчестер Сити» обыграл «Лидс Юнайтед» благодаря дублю Холанда
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Встречу обслуживал главный арбитр Стюарт Атвелл. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче на 45+1-й минуте забил полузащитник гостей Родриго Эрнандес. Позднее, на 51-й и 64-й минутах, дважды отличился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Оба раза ему ассистировал Джек Грилиш. «Лидс» ответил только голом защитника Паскаля Стрёйка на 73-й минуте.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков после 15 матчей. «Лидс Юнайтед» (15) располагается на 15-й строчке. Лидирует «Арсенал» (40).

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
28 декабря 2022, среда. 23:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Эрнандес – 45+1'   0:2 Холанд – 51'   0:3 Холанд – 64'   1:3 Стрёйк – 73'
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