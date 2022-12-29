Гвардиола пнул бутылку на скамейку «Лидса» во время матча АПЛ
Поделиться
Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в концовке встречи ударил ногой по бутылке с водой, которая полетела на скамейку соперника.
Бутылка угодила в сотрудника «Лидс Юнайтед». Гвардиола сразу схватился за голову и побежал извиняться.
В составе «Манчестер Сити» отличились полузащитник Родриго Эрнандес и дважды норвежский нападающий Эрлинг Холанд. «Лидс Юнайтед» ответил только голом защитника Паскаля Стрёйка на 73-й минуте.
Новость по теме«Манчестер Сити» обыграл «Лидс Юнайтед» благодаря дублю Холанда
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
01:50
-
01:37
-
01:20
-
01:06
-
00:59
-
00:49
-
00:49
-
00:39
-
00:23
-
00:19
-
00:07
- 28 декабря 2022
-
23:50
-
23:20
-
23:15
-
22:56
-
22:56
-
22:52
-
22:37
-
22:36
-
22:32
-
22:17
-
22:15
-
22:10
-
22:08
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:39
-
21:26
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:38
Партнерский контент