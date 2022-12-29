Гвардиола пнул бутылку на скамейку «Лидса» во время матча АПЛ

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в концовке встречи ударил ногой по бутылке с водой, которая полетела на скамейку соперника.

Бутылка угодила в сотрудника «Лидс Юнайтед». Гвардиола сразу схватился за голову и побежал извиняться.

В составе «Манчестер Сити» отличились полузащитник Родриго Эрнандес и дважды норвежский нападающий Эрлинг Холанд. «Лидс Юнайтед» ответил только голом защитника Паскаля Стрёйка на 73-й минуте.

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