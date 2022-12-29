Юрген Клопп высказался о переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер нидерландского нападающего Коди Гакпо. Ранее было объявлено, что Гакпо стал игроком «Ливерпуля».
«Для нас действительно отличная новость, что мы смогли это сделать, и я должен сказать, что это была фантастическая работа всех причастных, особенно Джулиана Уорда. Проделанная работа была действительно впечатляющей, и в конце концов нам удалось подписать игрока, о котором мы знали довольно давно и которого, как мы верим, ждёт действительно светлое будущее в нашем клубе.
У Коди есть много качеств, которые нравятся. Ему всего 23 года, но у него уже есть большой опыт. Он был капитаном ПСВ, он был игроком года в Голландии в прошлом сезоне, и, как многие люди видели, он провёл отличный чемпионат мира со своей национальной командой. Ясно, что он уже действительно хороший игрок, но его возраст означает, что у него ещё есть потенциал стать лучше. В атаке он очень разносторонен, и вдобавок ко всему мы знаем, что он умный и как футболист, и как человек, поэтому мы действительно рады возможности работать с ним», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Видео: Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
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