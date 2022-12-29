Гакпо: ван Дейк говорил, что «Ливерпуль» — настоящая семья

Нидерландский нападающий Коди Гакпо рассказал о разговорах с соотечественником Вирджилом ван Дейком перед переходом в «Ливерпуль».
«Мы много говорили по телефону в последние дни. Он сказал, что это правильный шаг для меня, чтобы я мог развиваться и становиться лучшим игроком, что клуб действительно большой и серьёзный, но также и как настоящая семья. Думаю, это тоже очень важно для меня, потому что я семейный парень. Он говорил только хорошие вещи. Я рад, что он здесь, так что он может помочь мне с некоторыми вещами. Я действительно благодарен за то, что нахожусь здесь.
Повлияло ли то, что он игрок «Ливерпуля»? Да, конечно, потому что он наш капитан, он великая личность, великий игрок. Но и сам клуб является действительно великим. И приятное достижение для меня лично, что был интерес со стороны клуба и, в конце концов, то, что я здесь. Поэтому обе стороны», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».
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