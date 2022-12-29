Холанд: у меня есть цель по голам в сезоне, но я не могу сказать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал дубль в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:1). Холанд возглавляет гонку бомбардиров АПЛ, забив 20 мячей.
«Сегодня здесь мои папа и мама, и это уникальное событие. Я должен сказать, что это определённо особенный момент в моей карьере. Это действительно странно, что моя самая безумная фантазия — забить за «Сити» в матче с «Лидсом». Я мог бы забить пять. Но мы победили, это самое главное. Мы должны догонять «Арсенал». Я действительно счастлив, я мог бы забить больше, но такова жизнь. Что я могу делать? Буду больше тренироваться.
У меня есть цель по голам в сезоне, но я не могу сказать. Без комментариев!» — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».
Напомним, отец футболиста, Альф-Инге Холанд, выступал за «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити».
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