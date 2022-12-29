Гвардиола — о Грилише: его невероятно любят все. Он такой скромный

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника Джека Грилиша в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:1). Грилиш отметился двумя результативными передачами.

«Он был хорош. В первом тайме он упустил свои моменты и должен исправить это. Это просто менталитет: нужно быть более агрессивным, чтобы забить.



Он проявил качество щедрости. Его невероятно любят все. Он такой скромный. Это были идеальные голевые передачи для Эрлинга (Холанда. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

На счету Грилиша в текущем сезоне АПЛ один забитый мяч и две голевые передачи.

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