Гвардиола — о Грилише: его невероятно любят все. Он такой скромный
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника Джека Грилиша в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:1). Грилиш отметился двумя результативными передачами.
«Он был хорош. В первом тайме он упустил свои моменты и должен исправить это. Это просто менталитет: нужно быть более агрессивным, чтобы забить.
Он проявил качество щедрости. Его невероятно любят все. Он такой скромный. Это были идеальные голевые передачи для Эрлинга (Холанда. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
На счету Грилиша в текущем сезоне АПЛ один забитый мяч и две голевые передачи.
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