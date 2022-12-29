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Мбаппе объяснил, почему заранее вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022

Мбаппе объяснил, почему заранее вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о влиянии поражения в финальном матче чемпионата мира 2022 года на его настрой в клубе. Напомним, сборная Франции уступила команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

«Я никогда этого не переварю. Но, как я сказал своему тренеру и товарищам по команде, нет никаких причин, по которым мой клуб должен платить за поражение моей национальной команды, это две разные ситуации.

Почему вернулся раньше? Идея была проста – показать: что бы ни происходило со сборной, «ПСЖ» — это отдельная история, и я по-прежнему полон решимости привезти все трофеи в столицу», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

В матче 16-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» Мбаппе отметился победным голом с пенальти.

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Видео: Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022

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