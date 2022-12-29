Гакпо: с нетерпением жду начала работы с Клоппом

Нидерландский нападающий Коди Гакпо высказался о предстоящей работе с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Ранее английский клуб объявил о переходе форварда.

«Рад ли начать работать с Клоппом? Да, я действительно взволнован. Всегда видел его по телевизору и читал некоторые новости о стиле игры и о том, какой он человек. С нетерпением жду этого», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

Согласно данным журналистов, мерсисайдцы заплатят за игрока чуть больше € 42 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн. Контракт будет действовать до 2028 года. В новом клубе футболист взял себе 18-й номер.

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