Гакпо: с нетерпением жду начала работы с Клоппом
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Нидерландский нападающий Коди Гакпо высказался о предстоящей работе с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Ранее английский клуб объявил о переходе форварда.
«Рад ли начать работать с Клоппом? Да, я действительно взволнован. Всегда видел его по телевизору и читал некоторые новости о стиле игры и о том, какой он человек. С нетерпением жду этого», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».
Согласно данным журналистов, мерсисайдцы заплатят за игрока чуть больше € 42 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн. Контракт будет действовать до 2028 года. В новом клубе футболист взял себе 18-й номер.
Новость по темеЮрген Клопп высказался о переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль»
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