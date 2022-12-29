Билялетдинов: для Пиняева и Глушенкова переход в «Локомотив» — проверка их психологии

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал трансферы Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в «Локомотив».
«Переход Пиняева и Глушенкова — хорошие приобретения для «Локомотива» на перспективу. Но турнирная таблица показывает, что «железнодорожникам» требуется регулярный набор очков, поэтому им еще нужно несколько более опытных футболистов. Не знаю, получится ли у Сергея и Максима сразу стать лидерами «Локомотива» и постоянно играть в старте, это вопрос к ним самим. Парни были в «Крыльях Советов», но при всем уважении это одна история, а «Локомотив» совершенно другая. Смогут ли они в новых условиях прогрессировать, вопрос. Пиняев пропустил много из-за травмы и не получилось у него сыграть определяющую роль в первой части РПЛ, получится ли у него это сделать за «железнодорожников», большой вопрос. Главное, что переход состоялся до начала зимних сборов, поэтому думаю, что «Локомотив» еще сделает пару покупок, ну я на это надеюсь. Для Сергея и Максима переход в «Локомотив» — большая проверка их психологии. Это нелегкое испытание будет, в котором я ребятам пожелаю удачи», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.
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