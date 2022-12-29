Корниленко назвал выгодной для «Крыльев» замену Глушенкова на Сычевого

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход экс-футболистов команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».



«И с нашей стороны, и со стороны игроков это было хорошее сотрудничество. Все принесли друг другу пользу. Жизнь на этом не останавливается, «Крылья» были, есть и всегда будут. Активно работаем на рынке в поисках замен. Если Сычевой уже пришёл на замену Глушенкову, то сейчас занимаемся позицией Пиняева.



Можно ли назвать размен Глушенкова на Сычевого удачной сделкой? С финансовой точки зрения сделка, естественно, выгодная», — приводит слова Сергея Корниленко Metaratings.

18-летний Пиняев подписал контракт с железнодорожниками на четыре года. В этом сезоне у нападающего 15 матчей за самарский клуб, в которых он забил четыре гола и сделал три голевые передачи. Всего на профессиональном уровне Пиняев отыграл 76 встреч, стал автором 10 голов и сделал 13 ассистов. За «Локомотив» Пиняев будет выступать под 19-м номером.



23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и Кубка России. Всего за самарцев у Глушенкова 60 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт с «Локомотивом» рассчитан также на четыре сезона, номер Глушенкова в московской команде — 15-й.