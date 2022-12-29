Мбаппе: я полон решимости завоевать с «ПСЖ» как можно большее количество трофеев

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался после победы парижского клуба в матче 16-го тура Лиги 1 над «Страсбургом» (2:1).
Мбаппе отметил, что разграничивает выступления за «трёхцветных» и парижан, так как совершенно разные вещи.
«Я всё ещё полном решимости завоевать вместе с этой командой максимально возможное количество трофеев», — добавил 24-летний нападающий.
Напомним, что в поединке со «Страсбургом» Килиан Мбаппе забил победный мяч, отличившись на 96-й минуте с пенальти. Парижане продолжают лидировать в чемпионате Франции с 44 очками. Отрыв от «Ланса» составляет 8 баллов.
В следующем туре подопечные Кристофа Галтье сыграют на выезде с «Лансом», игра состоится 1 января. Матч начнётся в 22:45 мск.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022. Видеоролик:
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