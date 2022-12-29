Белоус: Лантратов — достаточно высокого уровня вратарь и крайне недооценённый

Экс-вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о потенциальном переходе голкипера «Химок» Ильи Лантратова в стан железнодорожников. По информации журналиста Ивана Карпова, 29 декабря вратарь подпишет контракт с «Локомотивом».

«Лантратов — достаточно высокого уровня вратарь и, на мой взгляд, крайне недооценённый. Гильерме уже возрастной футболист. Команде нужны как минимум три хороших голкипера. Худяков мне очень нравится, но не всегда бывает стабилен. Конкуренция нужна Даниилу. Гильерме здорово послужил клубу, но его время уходит.

На Лантратова будут делать ставку как на основного вратаря «Локомотива»? Да, он может рассчитывать на это. Илья сейчас в самом соку, ему 27 лет. Для Худякова это хороший конкурент, но у Даниила ещё всё впереди», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 встреч в РПЛ, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с «Химками» был рассчитан до лета 2025 года.