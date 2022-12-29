Аршавин объяснил, почему в «Зените» решили расстаться с Зыряновым

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о причинах ухода из питерской команды советника по молодёжному футболу Константина Зырянова. Зырянов большую часть футбольной карьеры провёл в петербургском «Зените», с которым стал чемпионом России (трижды), обладателем Кубка России и Кубка УЕФА.
Затем он работал в аппарате генерального директора «Зенита» советником по молодёжному футболу, а в октябре 2022 года возглавил «Черноморец», выступающий во Второй лиге.
«На мой взгляд, расстались очень достойно и профессионально. Точно без конфликта, с Костей и после ухода нормально общались.
В недрах клуба было принято решение: в «Зените-М» и «Зените-2» должны работать тренеры из академии. Дело было зимой, Косте озвучил это в марте. Он говорит, что после победы. Возможно, так и было. Что лишний раз доказывает: дело вообще не в результатах.
Зырянов — самостоятельный тренер, которому не скажешь запросто: должен тренировать так-то и так-то. Но для чего тогда нужен именно Зырянов, если это может быть Иванов, Петров или Сидоров?» — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
«Зенит» с 42 очками после 17 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Отрыв от «Спартака», который располагается вслед за питерцами, составляет шесть баллов.
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