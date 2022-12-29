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Григорян высказался о лучшем вратаре ЧМ-2022 Мартинесе

Григорян высказался о лучшем вратаре ЧМ-2022 Мартинесе
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Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может успешно проявить себя в любой топ-команде, даже если покинет «Астон Виллу». Игрока признали лучшим вратарём ЧМ-2022.

Напомним, в финале катарского мундиаля сборная Аргентины одержала победу над командой Франции (3:3, 4:2 — по пен.).

«С учётом его поведения на поле, а это не только огромное внимание своим партнёрам, но и попытка всё время выбить из равновесия соперников, эта попытка ему удаётся, он владеет этим искусством. Чемпионат мира показал, что, на мой взгляд, он способен играть в любом топ клубе», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

30-летний голкипер выступает клуб из Бирмингема с лета 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-22. Видеоролик:

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