Антон Бобёр: надеюсь, Владимир Сычевой выйдет в «Крыльях» на новый уровень

Бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр оценил трансферы самарской команды.



«Пиняев и Глушенков приняли для себя то решение, которое хотели, значит, они видят перспективу развития в «Локомотиве». Желаю им удачи.



«Крылья Советов» сильно потеряют после их ухода? Да, но «Крылья» всегда находят других молодых игроков, как это было, например, после ухода Зиньковского и Сарвели. Так будет и в этом случае. Кто‑то из молодых выстрелит, получит шанс доказать и стать лидером команды. В той системе, которая выстроена у Осинькина, «Крылья» могут компенсировать потери за счёт командной игры.



Теперь Сычевой — главная звезда команды? Сложно сказать. Да, он сейчас один из лучших бомбардиров лиги. Надеюсь, Сычевой будет продолжать и выйдет в «Крыльях» на новый уровень», – приводит слова Бобра «Матч ТВ».

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