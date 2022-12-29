Эрлинг Холанд рассказал, почему не праздновал голы в ворота «Лидса»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд объяснил, почему не праздновал свои голы в матче АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:1).
«То, что я не праздновал свои голы в матче с «Лидсом», было запланировано. Я чувствовал, что не должен праздновать. Я с уважением отношусь к Лидсу, городу, где я родился. Конечно, я радовался вместе с Джеком (Грилишем. — Прим. «Чемпионата»), поблагодарил его за хорошую работу, так как те две голевые передачи, которые он мне отдал, были фантастическими.
Сегодня мои родители были на трибунах, присутствовала вся семья. Для меня это по-настоящему важно. Когда я был маленьким, у меня была футболка «Лидса» и джерси «Манчестер Сити» моего отца», — приводит слова Холанда норвежское издание VG.
Холанд родился в Лидсе, его отец также был профессиональным футболистом и выступал за местную команду.
Холанд впервые появился перед фанатами «Сити»
- 29 декабря 2022
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