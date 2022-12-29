Неймар получил больше всего красных карточек в чемпионате Франции после дебюта за «ПСЖ»
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар был удалён в матче 16-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1).
Эта красная карточка стала для 30-летнего форварда пятой после его перехода в чемпионат Франции. Он является лидером по этому показателю в чемпионате Франции с момента, как оказался в «ПСЖ». Неймар стал игроком клуба в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн.
В текущем сезоне бразилец провёл 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 12 результативных передач. «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 44 очка после 16 встреч. В следующем туре подопечные Кристофа Галтье сыграют в гостях с «Лансом» (1 января, 22:45 мск).
Фейковый Неймар гуляет по Дохе:
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