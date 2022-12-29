«Реал» нацелился на защитника «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандеса

Фланговый защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес попал в список трансферных целей мадридского «Реала», информирует Inter Live.
Согласно сведениям источника, в борьбе за подписание Эрнандеса «Реал» будет конкурировать с «ПСЖ» и «Челси». Ранее СМИ также писали об интересе к 25-летнему игроку со стороны «Манчестер Сити».
Напомним, Эрнандес уже выступал за «Реал» в период с июля 2017 по июль 2019 года. За это время он успел провести 23 матча в составе «сливочных» и съездить в аренду.
Тео Эрнандес стал серебряным призёром чемпионата мира — 2022 в составе сборной Франции. В финале турнира «трёхцветные» уступили сборной Аргентины в серии послематчевых пенальти. За «Милан» Эрнандес в нынешнем сезоне провёл 18 встреч, забил два гола и четыре раза ассистировал партнёрам. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн.
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