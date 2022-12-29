Министр спорта Татарстана: Слуцкий и «Рубин» расстались без конфликтов

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал об обстоятельствах расставания казанского «Рубина» с главным тренером Леонидом Слуцким.

«С футболом история чуть подзатянулась, к сожалению, потому что был неудачный финал прошлого сезона, когда мы впервые за 20 лет покинули высший дивизион и оказались в Первой лиге. Мы надеялись, что, оставшись, тренер подготовит команду и всё будет хорошо, но что-то пошло не так. Принятые решения уже история. Это было обоюдное решение, не было никакой конфликтной ситуации, тренер принял такой план, но вы знаете, что эту часть сезона уже завершал исполняющий обязанности тренера. Мы выиграли два матча подряд и уже идём на третьей строчке», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Слуцкий покинул «Рубин», который возглавлял с 2019 года, в ноябре 2022 года. С ним команда вылетела из Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне.