Стало известно, как Хави мотивировал игроков «Барсы» перед стартом чемпионата Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави мотивировал футболистов команды накануне матча 1-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 с «Райо Вальекано» (0:0), состоявшегося в августе.



«С этим составом мы собираемся выиграть Ла Лигу. От этого никуда не денешься, ребята. В этом году мы должны победить. Каждая игра – это грёбаная война. Ребята, вы должны лезть из кожи вон. За товарищей по команде, которые не играют, за эмблему, потому что выступать за «Барсу» – это привилегия и вы должны умирать на поле. С такой командой мы должны выигрывать титулы, тем более Ла Лигу, вы готовы быть одной семьёй?» – сказал Хави в документальном сериале от Amazon Prime «Барселона: Новая эра».



«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков после 14 матчей.

Первый гол Хави в «эль класико»: