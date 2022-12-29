Стало известно, как Хави мотивировал игроков «Барсы» перед стартом чемпионата Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави мотивировал футболистов команды накануне матча 1-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 с «Райо Вальекано» (0:0), состоявшегося в августе.
«С этим составом мы собираемся выиграть Ла Лигу. От этого никуда не денешься, ребята. В этом году мы должны победить. Каждая игра – это грёбаная война. Ребята, вы должны лезть из кожи вон. За товарищей по команде, которые не играют, за эмблему, потому что выступать за «Барсу» – это привилегия и вы должны умирать на поле. С такой командой мы должны выигрывать титулы, тем более Ла Лигу, вы готовы быть одной семьёй?» – сказал Хави в документальном сериале от Amazon Prime «Барселона: Новая эра».
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков после 14 матчей.
Первый гол Хави в «эль класико»:
- 29 декабря 2022
-
11:07
-
10:49
-
10:33
-
10:24
-
10:23
-
10:21
-
10:21
-
10:15
-
10:07
-
09:54
-
09:44
-
09:42
-
09:26
-
09:14
-
08:53
-
08:30
-
08:08
-
08:01
-
07:47
-
07:31
-
06:57
-
06:35
-
06:17
-
05:48
-
05:18
-
04:53
-
04:51
-
04:38
-
04:10
-
03:58
-
03:57
-
03:56
-
03:54
-
03:42
-
03:28