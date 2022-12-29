Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, как Хави мотивировал игроков «Барсы» перед стартом чемпионата Испании

Стало известно, как Хави мотивировал игроков «Барсы» перед стартом чемпионата Испании
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави мотивировал футболистов команды накануне матча 1-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 с «Райо Вальекано» (0:0), состоявшегося в августе.

«С этим составом мы собираемся выиграть Ла Лигу. От этого никуда не денешься, ребята. В этом году мы должны победить. Каждая игра – это грёбаная война. Ребята, вы должны лезть из кожи вон. За товарищей по команде, которые не играют, за эмблему, потому что выступать за «Барсу» – это привилегия и вы должны умирать на поле. С такой командой мы должны выигрывать титулы, тем более Ла Лигу, вы готовы быть одной семьёй?» – сказал Хави в документальном сериале от Amazon Prime «Барселона: Новая эра».

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков после 14 матчей.

Первый гол Хави в «эль класико»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022