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Глава судейского комитета РФС объяснил большое количество ошибок арбитров в текущем сезоне

Глава судейского комитета РФС объяснил большое количество ошибок арбитров в текущем сезоне
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Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил работу арбитров в первой части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«После 17 туров РПЛ и шести туров группового этапа Кубка России могу сказать одно: с той сверхнормативной нагрузкой, которая у нас получилась впервые за очень долгое время, и с тем ограниченным количеством арбитров, которые у нас есть из-за использования VAR, мы провели эту часть сезона достойно.

Есть ошибки, в том числе и довольно серьёзные, но практически по каждой из них у нас есть разумное объяснение причины. Это часто связано с усложнённой логистикой, с усложнённым графиком. Мы шли с опережением по качеству устранения ошибок, у нас очень хорошая динамика, но, к сожалению, в конце сентября — октябре вернулись к динамике прошлого чемпионата.

Мы анализировали, почему произошло столь резкое ухудшение качества и возросшее количество ошибок, и поняли, что это связано как раз с тем, что в этот момент на судей выпала сверхнагрузка — они судили каждые выходные и в середине недели. Арбитры, которые допускали ошибки, просто не успевали готовиться к матчам», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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