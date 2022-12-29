Дочь Пеле сделала новую публикацию в соцсетях

Кели Кристина Насименто, одна из дочерей легендарного бразильского футболиста Пеле, сделала новую публикацию в своих соцсетях. Девушка опубликовала совместную фотографию членов семьи, ухаживающих за Пеле в больнице.

«Эти моменты сложно объяснить. Иногда много грусти и отчаяния, а иногда мы смеёмся и говорим о весёлых воспоминаниях.

Самый главный урок, который мы извлекаем из всего этого, — нужно протягивать друг другу руку и быть рядом. Только так, когда вы все вместе, игра стоит свеч», — написала дочь Пеле в своих соцсетях.

Напомним, Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.