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Эндрик рассказал, что решил перейти в «Реал» из-за Винисиуса и Роналду

Эндрик рассказал, что решил перейти в «Реал» из-за Винисиуса и Роналду
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Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который летом 2024 года присоединится к «Реалу», рассказал о причинах перехода в клуб.

«Реал» — очень большой клуб, Винисиус присылал мне сообщения и вселял большие надежды. Криштиану Роналду, мой кумир, также играл за этот клуб. Вот почему я выбрал «Реал», и я думаю, что это правильный шаг. Бог всегда был со мной, и он сказал, что это лучший путь.

Винисиус мне дал несколько советов. Я могу долго про них рассказывать, но буду держать их при себе. Он мой друг, и я думаю, что дружба продлится долгие годы. Надеюсь, я смогу обменяться с ним большим количеством передач и забить много голов. Да, я уже также поговорил с Анчелотти, с Родриго, с Эдером Милитао, с бразильцами», — цитирует Эндрика Marca.

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