Глава судейского комитета РФС ответил на критику судей РПЛ со стороны Карпина

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал недовольство главного тренера «Ростова» Валерия Карпина работой арбитров на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Есть ли желание пообщаться с Карпиным об арбитрах? Желание пообщаться есть, но сейчас Валерий Георгиевич в отпуске, и не считаю необходимым его тревожить. Написал ему на рабочую электронную почту. Думаю, к возобновлению чемпионата переговорим и обсудим все вопросы.

Некоторые судьи говорят, что не понимают, почему на Комличенко нет пенальти. Не могу представить, что судья Первой лиги, работающий резервным на матчах «Ростова» или любой команды РПЛ, может сказать, что он не знает, как трактовать тот или иной момент.



Но если такое было, то это вопиющий случай. Не могу в это поверить.



Базовая версия для меня такова: возникло недопонимание, потому что у резервного арбитра есть ряд обязанностей. И когда он общается с тренером, это происходит не так: «Сэр, я вам сейчас всё объясню». Это какой-то обмен очень короткими фразами, когда арбитр мог сказать: «Да я сам не видел и вообще не понимаю, что там произошло». Соответственно, гипотетически, когда это произносил резервный арбитр, то он мог закладывать такой смысл: «Я не видел, по рации не слышу пояснений и не готов комментировать решение главного арбитра».



Тренер же, который тоже находится на адреналине, мог услышать иначе. Так что мы разберёмся, делать выводы заранее не стоит», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».