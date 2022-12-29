Головин прокомментировал первую победу «Монако» после паузы на чемпионат мира

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Осером» (3:2) в матче французской Лиги 1.
«Первая игра после перерыва. Естественно, успели соскучиться по официальным матчам. На сборах мы играли контрольные игры с серьёзными соперниками, но чемпионат – это другое. Идёт борьба за очки, за место в таблице, надо сразу включаться. На раскачку времени нет. Очень хорошо, что смогли вырвать победу в этой встрече.
Почему начал матч на скамейке запасных? Знал, что так будет. Это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация. Неслучайно в перерыве была тройная замена. Как и ожидалось, многие сыграли по тайму. Самое главное, что выиграли», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч с «Осером» стал первым для «Монако» после паузы, связанной с чемпионатом мира 2022 года в Катаре. Головин в этой встрече отметился голевой передачей.
- 29 декабря 2022
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