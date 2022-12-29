Мбаппе рассказал, о чём говорил с Месси после финала ЧМ-2022
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Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, о чём говорил со своим одноклубником и форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси после окончания финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Я разговаривал с Лео после финала чемпионата мира. Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу. Поэтому я должен продолжать оставаться хорошим игроком», — приводит слова Мбаппе Sportskeeda.
Аргентина обыграла Францию в финале в послематчевой серии пенальти 4:2. Основное время матча завершилось со счётом 2:2, дополнительное — 3:3. Мбаппе оформил хет-трик в финальной игре, Месси отметился дублем.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
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