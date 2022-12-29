Пресс-служба сборной России показала детские фото игроков команды в честь Нового года
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Пресс-служба сборной России по футболу в телеграм-канале опубликовала детские фотографии игроков команды.
«Детские новогодние фотографии наших парней заряжают позитивом», — говорится в сообщении. На фотографиях изображены: Сергей Пиняев, Андрей Мостовой, Далер Кузяев, Данил Глебов, Даниил Хлусевич и Фёдор Чалов.
Отметим, что в 2022 году сборная России провела три товарищеских матча — с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Российские клубы и национальные команды отстранены от участия в международных соревнованиях. В настоящий момент Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Решение будет принято завтра, 30 декабря.
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