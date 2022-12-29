Жену Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз кольца из Дубая

Супругу российского футболиста Павла Мамаева оштрафовали на 200 тысяч рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей. Суд наказал девушка за нелегальную попытку ввезти в Россию дорогое кольцо из Дубая, информирует «РИА Новости Спорт», ссылаясь на пресс-релиз Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Домодедовский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении супруги бывшего игрока сборной России по футболу. Она признана виновной в совершении преступления… уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.
Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Ювелирное изделие суд постановил вернуть владелице после надлежащего таможенного оформления", — приводит сведения правоохранителей «РИА Новости Спорт».
Отмечается, что кольцо, которое пыталась ввезти в Россию супруга Мамаева, стоит 9,5 млн рублей. Напомним, со своей нынешней женой Надеждой Павел Мамаев расписался в январе 2022 года.
- 29 декабря 2022
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