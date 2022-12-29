Лаос назначен судьёй на ближайшую игру «Барселоны». Это его первый матч после ЧМ-2022

Испанский судья Антонио Матеу Лаос назначен главным арбитром на матч 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом», сообщается в соцсетях Королевской испанской футбольной федерации.



Напомним, 45-летний судья работал на чемпионате мира 2022 года в Катаре. После матча 1/4 финала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен.) он прекратил обслуживать встречи турнира, получив критику со стороны обеих команд. Во встрече между аргентинцами и нидерландцами Лаос показал рекордные для чемпионатов мира 15 карточек.



Матч между «Барселоной» и «Эспаньолом» состоится в субботу, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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