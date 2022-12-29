Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лаос назначен судьёй на ближайшую игру «Барселоны». Это его первый матч после ЧМ-2022

Лаос назначен судьёй на ближайшую игру «Барселоны». Это его первый матч после ЧМ-2022
Комментарии

Испанский судья Антонио Матеу Лаос назначен главным арбитром на матч 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом», сообщается в соцсетях Королевской испанской футбольной федерации.

Напомним, 45-летний судья работал на чемпионате мира 2022 года в Катаре. После матча 1/4 финала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен.) он прекратил обслуживать встречи турнира, получив критику со стороны обеих команд. Во встрече между аргентинцами и нидерландцами Лаос показал рекордные для чемпионатов мира 15 карточек.

Матч между «Барселоной» и «Эспаньолом» состоится в субботу, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Он получил по заслугам». Судью выгнали с чемпионата мира после скандальных слов Месси «Он получил по заслугам». Судью выгнали с чемпионата мира после скандальных слов Месси

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022