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Каманцев: РФС испытывает нулевую толерантность к предвзятому судейству и договорным матчам

Каманцев: РФС испытывает нулевую толерантность к предвзятому судейству и договорным матчам
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Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о том, как в организации относятся к предвзятому судейству и договорным матчам.

«Практика проверки судей на полиграфе осталась в прошлом? Никогда не говори «никогда», но мы надеемся, что показали субъектам футбола, что РФС испытывает нулевую толерантность по отношению к предвзятому судейству и договорным матчам. Мне хочется верить, что больше проверок у нас не будет.

Вы можете видеть, что КДК и комитет по этике отстраняют арбитров и футболистов, например, за ставки. Есть арбитры, которые выбирают не путь карьеры Сергея Карасёва, а думают, что смогут быстро и просто обогатиться через ставки. И если надо будет установить факты нарушения правил честной игры, РФС будет делать всё необходимое в рамках закона.

РФС — общественная организация, которая в рамках закона должна обеспечить честные соревнования. Никому не нравятся проверки, копание, поиск ошибок. Мы бы только радовались хорошим оценкам и отсутствию предпосылок к предвзятому судейству. Если подозрение в нарушении правил честной игры будет иметь место, то будем с этим разбираться — это наша обязанность перед общественностью, клубами и честными арбитрами», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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