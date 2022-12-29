Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: жалко, что Глушенков не пригодился «Спартаку». Хороший трансфер для «Локомотива»

Мостовой: жалко, что Глушенков не пригодился «Спартаку». Хороший трансфер для «Локомотива»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на переход Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Действительно хорошие трансферы. Жалко, что Глушенков не пригодился «Спартаку». Всегда с новым руководством появляются новые покупки и трансферы. Если говорить в футбольном плане, то Пиняев и Глушенков — два молодых и хороших футболиста», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Всего за самарцев у Глушенкова 60 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт с «Локомотивом» рассчитан также на четыре сезона, номер Глушенкова в московской команде — 15-й.

Трансфер Пиняева — главная сделка зимы. Как она стала возможна? Трансфер Пиняева — главная сделка зимы. Как она стала возможна?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022