Мостовой: жалко, что Глушенков не пригодился «Спартаку». Хороший трансфер для «Локомотива»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на переход Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
«Действительно хорошие трансферы. Жалко, что Глушенков не пригодился «Спартаку». Всегда с новым руководством появляются новые покупки и трансферы. Если говорить в футбольном плане, то Пиняев и Глушенков — два молодых и хороших футболиста», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
23-летний Глушенков забил шесть голов и четыре раза помог отличиться партнёрам по «Крыльям Советов», проведя 21 матч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Всего за самарцев у Глушенкова 60 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт с «Локомотивом» рассчитан также на четыре сезона, номер Глушенкова в московской команде — 15-й.
- 29 декабря 2022
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