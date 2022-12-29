Главный тренер Казахстана пожелал России вернуться на международную арену в 2023 году

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев пожелал российскому футболу вернуться в международные соревнования в 2023 году.



«У меня пожелание российскому футболу одно – чтобы как можно быстрее Россия вернулась на международную арену и конкурировала с лучшими командами. Чтобы непростые политические моменты разрешились», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».



Напомним, весной 2023 года российские клубы и национальные команды были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах из-за политической ситуации. В настоящий момент Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Решение будет принято завтра, 30 декабря.

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