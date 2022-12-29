Абаскаль: «Спартак» — великий российский клуб. Болельщики красно-белых повсюду

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что считает красно-белых великим российским клубом.

«Заметил ли я, что «Спартак» — великий российский клуб? В каждом отеле, в каждом городе, на каждом стадионе есть болельщики красно-белых. Это заставляет нас чувствовать себя как дома почти везде. Это даёт преимущество игрокам. Понимание этого накладывает на нас большую ответственность», — приводит слова Абаскаля Relevo.

Абаскаль возглавил московский клуб летом 2022 года. Под его руководством «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 36 очков после 17 сыгранных матчей и отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. В Кубке России красно-белые заняли первое место в группе с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Факелом».